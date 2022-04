Milano, 6 apr. (LaPresse) – La Russia afferma che le banche straniere hanno rifiutato il pagamento di 649,2 milioni di dollari di Eurobonds e che quindi il pagamento è stato fatto in rubli. Lo riferisce Bloomberg. Il ministero ha fatto sapere di aver trasferito l’intero pagamento in rubli al National Settlement Depository. Il ministero delle Finanze russo afferma che le banche estere hanno rifiutato il pagamento in dollari. La Russia ha inviato rubli al National Settlement Depository. Il ministero ha spiegato di aver inviato pagamenti in dollari per obbligazioni in scadenza questo mese e nell’aprile 2042, ma sono stati respinti, pertanto la Russia ha usato invece istituzioni finanziarie nazionali.

