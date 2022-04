Roma, 6 apr. (LaPresse) – Governo e forze politiche sono un tutt’uno agli occhi degli italiani. Cosa possono dare in questo momento difficile? Innanzitutto fiducia, che il governo sappia affrontare l’emergenza e continuare il percorso positivo del Pnrr e delle riforme strutturali. Per dare fiducia bisogna mettere il governo in condizioni di affrontare queste due sfide, affrontare la normalità e l’emergenza”. Così il premier Mario Draghi rispondendo a una domanda in conferenza stampa.

