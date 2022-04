Roma, 6 apr. (LaPresse) – “L’incontro di domani è importante perché intanto riprende il confronto che si era un po’ fermato all’inizio dell’anno per gtanti eventi che sono successi ma anche perché siamo attaccati su più fronti, l’inflazione, il caro materie prime, la guerra, la scelta da che campo stare, una scelta che era passata in sottordine in tutti questi anni di pace. Ci sono gli accordi internazionali, le cose da fare nella diversificazione degli approvvigionamenti e anche delle energie dove bisognerà fare un salto. A me viene in mente che la cosa più naturale da fare è vedere se si riesce a stare tutti insieme, discutere di questo quadro complessivo e vedere se si trova una strada comune”. Così il premier Mario Draghi rispondendo a una domanda in conferenza stampa.

