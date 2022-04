Roma, 6 apr. (LaPresse) – “Ci sono diversità anche profonde di vedute ma queste battaglie a cosa portano? Al fatto che le istituzioni non rispondono ai bisogni dei cittadini, bisogni che in questo momento sono disperate,e io non penso che le forze politiche abbiano queste intenzioni, io penso che alla fine prevalga lo spirito comune. Vi parrò ingenuo, ma la penso così”. Così il premier Mario Draghi rispondendo a una domanda sulle posizioni del M5s in conferenza stampa.

