Roma, 6 apr. (LaPresse) – “In commissione Finanze dove si dovrebbe votare la delega fiscale la pochezza della maggioranza che sostiene il governo Draghi sta dando l’ennesima pessima prova di sé. Dopo aver umiliato sulla riforma del catasto le forze di centrodestra in maggioranza, ovvero Forza Italia e Lega, oggi l’umiliazione continua rispetto alla possibilità delle commissioni competenti di dare alla delega dei pareri vincolanti. Credo che sarebbe più dignitoso da parte dei partiti di centrodestra che sostengono Draghi e soprattutto da parte del governo stesso, chiedere di ritirare il provvedimento e cercare di fare qualcosa che vada veramente verso gli interessi degli italiani e non nelle richieste inutili e sterili dell’Unione Europea”. Lo dichiara Marco Osnato, deputato e capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Finanze.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata