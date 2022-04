Roma, 6 apr. (LaPresse) – “La fretta è sempre stata una cattiva consigliera. Ancora di più su materie assai delicate come la delega fiscale. Infatti, esiste il rischio concreto che qualora questo testo dovesse giungere nell’Aula di Montecitorio potrebbe essere affossato. Forza Italia e la Lega già ieri nella riunione di maggioranza hanno posto un problema politico su un emendamento firmato da tutti i capigruppo del centrodestra: i decreti attuativi della riforma devono tornare in Commissione per un parere vincolante, per evitare che qualsivoglia ‘manina’ sfrutti l’ampiezza della delega fiscale per aumentare le tasse sugli immobili, sugli affitti o suoi risparmi. Si tratta di una clausola di salvaguardia anti-tasse, anche per ribadire la sovranità del Parlamento rispetto alla burocrazia. Auspichiamo che questo venga condiviso da tutta la maggioranza”. Così, in una nota, il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro. “Durante l’Ufficio di presidenza della Commissione – continua – abbiamo chiesto con forza al governo di valutare con la massima attenzione questo emendamento perché se il parere fosse negativo si aprirebbe un serio problema politico all’interno della maggioranza. Confidiamo nel buon senso dell’esecutivo così da ‘blindare’ la riforma’”.

