Roma, 6 apr. (LaPresse) – “Il Mef continua a lavorare per trovare un accordo” sulla delega fiscale, “lasciando aperte tutte le porte”. Così fonti parlamentari riferiscono delle trattative che si stanno svolgendo in queste ore per trovare un’intesa di maggioranza sulla riforma del fisco. Trattative che si sarebbero “spostate ai piani alti”, suggeriscono le stesse fonti, “visto che a livello di commissione non si trova la quadra”. Certo è che il tempo stringe, visto che alle 19 è convocata di nuovo la commissione Finanze: a quel punto, se non c’è l’accordo sul pacchetto di 25 riformulazioni proposto dal Mef (che porterebbe al ritiro delle proposte di modifica da parte della maggioranza), oppure si va al voto di ciascuno dei circa 440 emendamenti presentati dai partiti. Anche in questo secondo caso, avrebbe consigliato di votare prima tutti gli emendamenti sui quali non ci sono particolari divisioni, accantonando quelli più critici su cui tentare fino all’ultimo il raggiungimento di un’intesa.

