Roma, 6 apr. (LaPresse) – Dallo scenario attuale “si trae l’esigenza di spingere quanto più possibile lo sviluppo delle rinnovabili in Italia” per “acquisire più autonomia” ma anche “controllare di più i meccanismi di formazione dei prezzi dell’energia”. Così il ministro dell’Economia, Daniele Franco, in conferenza stampa al termine del Cdm.

