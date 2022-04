Roma, 6 apr. (LaPresse) – “C’è l’intenzione di dare una risposta comune, ci sono posizioni diverse, ci sarà una proposta della commissione sul prezzo dell’energia, non so se ci sarà una proposta sul gas e non so se verrà accettata perché ci sono posizioni diverse tra noi, la Germania e l’Olanda. Probabilmente il consiglio europeo di maggio sarà la conclusione.Però non possiamo aspettare solo l’Europa, la mia intenzione è di prendere anche provvedimenti a livello nazionale”. Così il premier Mario Draghi rispondendo a una domanda in conferenza stampa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata