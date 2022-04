Roma, 6 apr. (LaPresse) – Nel corso della cabina di regia, a quanto si apprende da fonti di maggioranza, il ministro del Lavoro Andrea Orlando è tornato a porre l’accento sulla necessità di individuare le forme adeguate di sostegno a lavoratori, famiglie e imprese colpiti dall’aumento dei costi dell’energia e dalle conseguenze del conflitto in Ucraina. Bisogna scongiurare l’impatto sociale delle misure adottate in queste settimane – è l’opinione del ministro – che rischiano di colpire, come ha avuto modo di precisare già con i colleghi europei al Consiglio Ue di alcuni giorni fa, in misura asimmetrica le economie europee rendendo necessario un intervento che mutualizzi gli effetti delle sanzioni.

