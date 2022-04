Roma, 6 apr. (LaPresse) – Cinque miliardi di spazio fiscale saranno destinati “per finanziare un nuovo provvedimento, da finalizzare nel mese di aprile” a quattro ordini di interventi: “ulteriori interventi per contenere i prezzi dei carburanti e il costo dell’energia; l’aumento delle risorse necessarie a coprire l’incremento dei prezzi delle opere pubbliche; l’incremento dei fondi per le garanzie sul credito; ulteriori misure che si rendano necessarie per assistere i profughi ucraini e per alleviare l’impatto economico del conflitto in corso in Ucraina sulle aziende italiane”.

