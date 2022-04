Roma, 6 apr. (LaPresse) – Il governo ha speso dall’inizio dell’anno 15,5 miliardi in tre decreti per sostenere l’economia, di cui 10,8 miliardi per calmierare bollette e carburanti e gli altri 4,5 per aiuti ai comuni e per gestire l’emergenza profughi. Lo ha detto, a quanto si apprende da fonti di maggioranza, il ministro dell’Economia Daniele Franco prendendo la parola nella riunione della cabina di regia in corso a palazzo Chigi.

