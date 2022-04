Roma, 6 apr. (LaPresse) – La guerra in Ucraina pesa sulla crescita e rende estremamente incerti gli scenari per i prossimi mesi. Lo ha detto, a quanto si apprende da fonti di maggioranza, il ministro dell’Economia Daniele Franco prendendo la parola nella riunione della cabina di regia in corso a palazzo Chigi. Franco ha assicurato un nuovo intervento in arrivo a sostegno dell’economia, utilizzando le risorse ricavate dal minor deficit.

