Roma, 6 apr. (LaPresse) – “La nostra previsione sul quadro tendenziale viene individuata al 2,9% quest’anno. L’andamento dei conti l’anno scorso era stato migliore delle attese, lo è anche nei primi mesi di quest’anno, prevediamo un indebitamento netto tendenziale pari al 5,1% quest’anno. Confermiamo gli obiettivi di finanza pubblica per l’indebitamento netto fissato nella Nadef, che era il 5,6%, quindi abbiamo un margine di azione per la politica economica di circa mezzo punto percentuale”. Così il ministro dell’Economia Daniele Franco in conferenza stampa. “Confermare gli obiettivi è una scelta di prudenza, abbiamo impostato una legge di bilancio volutamente espansiva” spiega.

