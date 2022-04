Roma, 6 apr. (LaPresse) – Grazie alla sostenuta crescita del prodotto in termini nominali (7,2 per cento), il rapporto tra debito pubblico e PIL a fine 2021 è sceso al 150,8 per cento, dal picco del 155,3 per cento toccato nel 2021. E’ quanto si legge nella bozza del Def atteso oggi pomeriggio sul tavolo del Cdm.

