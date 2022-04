Roma, 6 apr. (LaPresse) – “Come avevamo chiesto, il Governo nel Documento di economia e finanza non fa riferimento a incrementi delle spese militari: non sono la priorità del Paese in questo momento. Lo abbiamo sostenuto con forza, è un bene per il Paese che la nostra indicazione sia stata accolta”. Così su Facebook il presidente del M5S, Giuseppe Conte.

