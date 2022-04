Roma, 6 apr. (LaPresse) – “Come avevamo chiesto, il Governo nel Documento di economia e finanza non fa riferimento a incrementi delle spese militari: non sono la priorità del Paese in questo momento. Lo abbiamo sostenuto con forza, è un bene per il Paese che la nostra indicazione sia stata accolta. Le scelte del Def sono condivisibili, ma le risorse sul fronte degli interventi per famiglie, lavoratori e imprese non sono sufficienti: è evidente che i 5 miliardi messi in campo non possono rappresentare una risposta adeguata alle enormi sfide che abbiamo di fronte. Per questo continuiamo a credere che una misura come lo scostamento di bilancio sia in prospettiva inevitabile per difendere la nostra economia e tutelare il potere di acquisto dei cittadini”. Così il leader M5s Giuseppe Conte in un post su Facebook. “In questo momento a soffrire non sono solo le fasce più deboli, ma anche il ceto medio alle prese con l’aumento delle bollette e dei prezzi, anche di beni di prima necessità – aggiunge – Per recuperare risorse all’altezza delle emergenze economiche e sociali è necessario anche aumentare almeno al 25% la tassazione sugli extraprofitti di chi in questo periodo ha messo a segno guadagni straordinari proprio grazie ai rincari.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata