Roma, 6 apr. (LaPresse) – Sono 19 i ddl collegati alla manovra che il governo prevede nel Def, tra cui un ddl ‘Delega al Governo per il coordinamento e il graduale aggiornamento della fascia anagrafica di riferimento delle politiche giovanili nonch√© misure per la promozione dell’autonomia e dell’emancipazione dei giovani’. Tra i provvedimenti la delega per la riforma fiscale, il riordino settore dei giochi, la legge annuale sulla concorrenza, il Sistema degli interventi a favore degli anziani non autosufficienti.

