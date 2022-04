Roma, 6 apr. (LaPresse) – “Sul Csm ho promesso in Consiglio dei ministri che non avremmo messo la fiducia, spero che tutte le forze politiche prendano atto di questo segnale e si impegnino, si mostrino collaborative per raggiungere una soluzione di compromesso che si dimostri ragionevole”. Così il premier Mario Draghi rispondendo a una domanda in conferenza stampa.

