Torino, 6 apr. (LaPresse) – Le mascherine non saranno più obbligatorie in Spagna dopo Pasqua. Il Consiglio dei ministri ne approverà l’eliminazione il 19 aprile, secondo quanto riferito dalla ministra della Salute, Carolina Darias, al Consiglio interterritoriale del Sistema sanitario nazionale (CISNS). Lo riportano i media spagnoli. Il provvedimento entrerà in vigore il 20 aprile, la mascherina continuerà a essere obbligatoria sui trasporti pubblici e nei centri sanitari e socio-sanitari.

