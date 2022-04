Bruxelles, 5 apr. (LaPresse) – La Commissione europea ha avviato le procedure per attivare il meccanismo sulle condizionalità sullo stato di diritto contro l’Ungheria. Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel question time alla plenaria del Parlamento europeo. “E’ stato rassicurante che la Corte di giustizia europea abbia confermato pienamente l’approccio seguito dalla Commissione. Ma hanno anche sottolineato che è sempre necessario informare gli Stati membri e dare loro – anche questo è ovviamente lo stato di diritto – l’opportunità di spiegare e rispondere alle domande. Questo è quello che abbiamo fatto. Abbiamo inviato una lettera in Ungheria con domande a cui hanno risposto. E abbiamo valutato attentamente il risultato di queste domande. E la nostra conclusione è che dobbiamo passare al passo successivo. E quindi il commissario Hanh ha oggi parlato con le autorità ungheresi e le ha informate che ora invieremo una lettera di notifica formale dalla Commissione. Come sapete, questo innesca una procedura che ha scadenze specifiche”. Si tratta della prima volta che viene usato questo strumento che blocca l’erogazione dei finanziamenti europei agli Stati che non rispettano lo stato di diritto.

