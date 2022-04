Torino, 5 apr. (LaPresse) – “Bisogna riformare l’Onu”, “propongo una conferenza mondiale per cercare di capire come riformare il sistema di sicurezza mondiale”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in collegamento video con il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

