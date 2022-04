Torino, 5 apr. (LaPresse) – Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky si è detto, nel corso di un’intervista televisiva, ancora una volta pronto a incontrare il presidente russo Vladimir Putin, ma non ha escluso che l’incontro possa non aver luogo. “Può succedere che non ci sarà nessun incontro. Può succedere”, ha detto Zelensky.

