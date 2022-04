Torino, 5 apr. (LaPresse) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo essere intervenuto in collegamento video con il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha annunciato un video con i crimini dei soldati russi in Ucraina. Per un problema tecnico non è partito subito, è stato trasmesso in seguito, mostra immagini scioccanti di civili uccisi a Motyzhin, Irpin, Dymerka, Bucha, compresi bambini, cadaveri con le mani legate, corpi in strada e bruciati, fosse comuni. Il video si chiude con la scritta ‘#StopRussianAggression’.

