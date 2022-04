Torino, 5 apr. (LaPresse) – “Il massacro di Bucha è solo uno degli esempi”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in collegamento video con il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. “Il mondo vede cosa hanno fatto i soldati russi a Bucha, ancora non è emerso cos’hanno fatto in altre città”, ha aggiunto.

