Torino, 5 apr. (LaPresse) – “Potete escludere la Russia, che non può bloccare le decisioni che riguardano la propria guerra”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in collegamento video con il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. “La seconda opzione è spiegare come si può portare la pace”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata