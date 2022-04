Torino, 5 apr. (LaPresse) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, al termine del suo intervento in videocollegamento al Consiglio di sicurezza dell’Onu, ha annunciato un video sui crimini commessi dalla Russia in Ucraina, ha detto che sarebbe durato solo un minuto e ha chiesto di guardarlo, ma il video non è partito. I presenti hanno applaudito il presidente e sono poi ricominciati gli interventi dei rappresentanti nazionali.

