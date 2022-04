Bruxelles, 5 apr. (LaPresse) – “La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e l’Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell, si recheranno a Kiev questa settimana per incontrare il presidente Zelensky prima della Conferenza dei donatori #StandUpForUkraine sabato a Varsavia”. Lo conferma il portavoce capo della Commissione, Eric Mamer, in un tweet.

