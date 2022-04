Torino, 5 apr. (LaPresse) – “Stiamo già ascoltando dichiarazioni di funzionari in Occidente sulla possibile nazionalizzazione di alcuni dei nostri beni”, “nessuno dimentichi che questa è un’arma a doppio taglio”. Così il presidente russo Vladimir Putin, in risposta agli appelli per la nazionalizzazione delle risorse energetiche russe in Occidente per la crisi ucraina, citato da Tass.

