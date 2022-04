Roma, 5 apr. (LaPresse) – Faccia a terra e mani legate dietro alla schiena come i cadaveri trovati per le strade di Bucha, alla periferia di Kiev. E’ la protesta inscenata da un’attivista a Mosca. Le foto della protesta sono state condivise dal sito indipendente russo Holod media e rilanciate dalla Bbc. Le foto sono state scattare ai Giardini di Alessandro, in via Nikolskaja, in via Arbat e presso la Cattedrale di Cristo Salvatore.

