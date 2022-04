Bruxelles, 5 apr. (LaPresse) – Il premier sloveno, Janez Jansa, ha scritto in un tweet che la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e l’Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell, si recheranno a Kiev questa settimana. “I diplomatici sloveni si uniranno ai diplomatici lituani in una missione Ue a Kiev. Anche la presidente della Commissione europea e l’Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza Ue si recheranno a Kiev questa settimana. Questa volta la Slovenia ha mostrato la strada”, ha scritto Jansa sul social. Un portavoce della Commissione, tuttavia, ha detto di “non poter confermare” la notizia. “Come sapete i piani di viaggio della presidente sono annunciati da noi, non dai capi di governo degli Stati membri”, ha detto.

