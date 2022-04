Torino, 5 apr. (LaPresse) – “In totale, più di 620.000 persone sono già state evacuate in Russia dall’inizio dell’operazione militare speciale. Non stiamo parlando di alcun tipo di coercizione o rapimento, come piace presentarlo ai nostri partner occidentali, molti video testimoniano la decisione volontaria di queste persone, disponibili sui social network”. Lo ha affermato in una riunione del Consiglio di sicurezza dell’Onu Vasily Nebenzia, rappresentante permanente della Federazione russa presso le Nazioni Unite. Lo riporta Ria Novosti.

