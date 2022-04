Roma, 5 apr. (LaPresse) – “I russi hanno paura dei nostri soldati, siamo più organizzati mentre loro sono demoralizzati, basta che gli spariamo un colpo e loro scappano. Putin dice che sono fra i migliori eserciti al mondo non sono nemmeno il trentesimo”. Lo racconta a LaPresse Igor, militare ucraino attualmente al fronte che ha vissuto a lungo in Italia. “Due settimane fa in un bosco vicino a Zhytomyr abbiamo trovato un gruppo di ragazzi di leva russi, erano scappati dentro alla foresta perché non volevano fare la guerra e non volevamo morire. Per Mosca la vita dei suoi militari non vale nulla”.

