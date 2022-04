Roma, 5 apr. (LaPresse) – “Se qualcuno non crede ai massacri gli dico di venire a vedere di persona. Il biglietto lo compro io, accomodatevi”. Lo racconta a LaPresse Igor, militare ucraino attualmente al fronte che ha vissuto a lungo in Italia in merito al massacro di Bucha.

