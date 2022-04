Torino, 5 apr. (LaPresse) – Dall’inizio della guerra su vasta scala in Ucraina, 165 bambini sono morti e 266 bambini sono rimasti feriti in misura diversa. Lo riporta su Telegram la procura generale dell’Ucraina. “Più di 431 bambini sono stati feriti in Ucraina a seguito dell’aggressione armata della Federazione russa. Secondo i dati ufficiali dei pubblici ministeri per i minorenni alla mattina del 5 aprile 2022, 165 bambini sono morti e 266 sono rimasti feriti”, afferma la procura, citata da Unian.

