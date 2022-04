Roma, 5 apr. (LaPresse) – Casi di torture di massa sui civili sono stati registrati nei territori dell’Ucraina liberati dai russi. Lo rende noto su Telegram Lyudmila Denisova, commissaria del parlamento di Kiev per i diritti umani. “A Irpin sono stati trovati bambini di 10 anni con segni di stupro e torture – ha spiegato -, nella regione di Kiev al ‘campo per bambini’ di Prolisok, dove per tre settimane ha fatto base l’esercito russo, sono stati rinvenuti nel seminterrato cinque corpi di uomini con le mani legate dietro alla schiena. Sono stati torturati e uccisi a sangue freddo. Uno aveva il cranio schiacciato”.

