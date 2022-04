Torino, 5 apr. (LaPresse) – Il Gur, servizio di intelligence della Difesa ucraina, ha avvertito che la 64a brigata di fucilieri motorizzati dell’esercito russo, accusata da Kiev di aver commesso atrocità a Bucha, tornerà in guerra in Ucraina. Il 4 aprile la brigata è stata ritirata in Bielorussia, ma dopo due giorni di riposo il 6 aprile ha in programma di tornare sul campo in Ucraina, mentre di norma le unità russe che lasciano la zona di combattimento hanno più tempo per riprendersi e vengono fatte ruotare. “Un tale programma indica che la 64esima brigata è in attesa di ‘compiti speciali'”, rimarca il Gru citato da Unian, “il personale dell’unità, consapevole della risonanza degli eventi di Bucha e della responsabilità dei crimini commessi, è fortemente contrario al ritorno in Ucraina. Tuttavia, il comando russo ignora questi sentimenti e minaccia il tribunale se si rifiuta di continuare a combattere”.

