Roma, 5 apr. (LaPresse) – “Italia Viva chiede da settimane che Petrocelli lasci la presidenza della commissione Esteri del Senato. Positivo che altri partiti convergano sulla nostra posizione: sono del tutto inopportuni atteggiamenti filo-Putin in Parlamento e a maggior ragione di chi rappresenta una commissione così importante, di un partito che esprime per giunta il ministro degli Esteri. Se non sarà lui a fare il passo indietro lo faremo tutti, non si può continuare così un minuto di più. Non dopo l’escalation di orrori di Bucha”. Così in una nota la vicepresidente dei senatori di Italia Viva Laura Garavini, esponente della commissione Esteri a palazzo Madama.

