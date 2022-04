Torino, 5 apr. (LaPresse) – “Prima di parlare del “Patto per Torino”, voglio ribadire la più ferma condanna del Governo e mia personale per le stragi di civili documentate in questi giorni in Ucraina”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in occasione della firma del Patto per Torino, a Palazzo Civico nel capoluogo piemontese.

