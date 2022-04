Torino, 5 apr. (LaPresse) – “Il Presidente Putin, le autorità e l’esercito russo dovranno rispondere delle loro azioni”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in occasione della firma del Patto per Torino, a Palazzo Civico nel capoluogo piemontese. “L’Italia e l’Unione Europea sostengono il popolo ucraino, in lotta per la pace e per la libertà”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata