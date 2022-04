Bruxelles, 5 apr. (LaPresse) – Le discussioni sulla possibilità di estendere le sanzioni a petrolio e carbone “sono in corso”, “per quanto riguarda la Commissione questa è senza dubbio un’opzione ma dobbiamo raggiungere un consenso tra gli Stati membri. Le discussioni sono in corso e continueranno oggi”. Lo ha affermato il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, al suo arrivo alla riunione dell’Ecofin a Lussemburgo. “Non voglio anticipare ma ci sono discussioni su cosa si può fare nel settore dell’energia come carbone e petrolio, sono discussioni sulle quali ulteriori sanzioni si possono prendere sul lato commerciale. Ciò che è importante in questa situazione è che stiamo presentando un pacchetto di sanzioni forte e credibile alla luce delle atrocità che stiamo vedendo che l’esercito russo sta commettendo in Ucraina”.

