Roma, 5 apr. (LaPresse) – “Non saranno delle minacce a fermare la nostra azione per la pace. La nostra azione per la pace continua, il nostro obiettivo e’ raggiungere una accordo che fermi questa guerra in Ucraina, una guerra voluta e scatenata da Putin e che dobbiamo fermare con tutte le nostre forze, partendo dai cessate il fuoco localizzati e arrivando ad un accordo”. Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, a margine di un incontro a Berlino.

