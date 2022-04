Torino, 5 apr. (LaPresse) – “La squadra del Comitato internazionale della Croce rossa (CICR) trattenuta dalla polizia a Manhush lunedì è stata rilasciata ieri sera. Questo è di grande sollievo per noi e per le loro famiglie. Il team è ora concentrato sul proseguimento dell’operazione di evacuazione umanitaria. Questo incidente di ieri mostra quanto sia stata instabile e complessa l’operazione per facilitare il passaggio sicuro intorno a Mariupol per il nostro team, che da venerdì sta cercando di raggiungere la città”. Così un portavoce del CICR al Guardian.

