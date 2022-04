Roma, 5 apr. (LaPresse) – “Lo celebreremo come lo facciamo sempre. Questa è la festa più santa nel nostro paese. È stata e rimarrà la festa più santa per tutti i russi”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, rispondendo a una domanda sui piani per celebrare la festa del 9 maggio. Lo riporta la Tass.

