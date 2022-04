Roma, 5 apr. (LaPresse) – Un possibile viaggio del Papa a Kiev “sarebbe un gesto importante che avrebbe un forte significato per tutta l’Ucraina, sia per i cattolici che per gli ortodossi”. Lo ha detto a LaPresse, Oles Horodetskyy, presidente dell’Associazione cristiana degli ucraini in Italia e punto di riferimento della comunità di Kiev a Roma. “Dall’altra parte vediamo i comportamenti del patriarca russo Kirill – aggiunge – è difficile parlare di lui come di un pastore cristiano”.

