Roma, 5 apr. (LaPresse) – “Tutta la comunità ucraina residente a Roma ringrazia il governo italiano. Questo passo è un segnale importante agli aggressori ovvero che i paesi civili nel 21esimo secolo non accettano certi comportamenti e chi li mette in pratica non è più presentabile in campo internazionale”. Lo ha detto a LaPresse, Oles Horodetskyy, presidente dell’Associazione cristiana degli ucraini in Italia e punto di riferimento della comunità di Kiev a Roma. E in merito alla volontà dimostrata dall’Italia di entrare a far parte dei paesi garanti di un accordo Horodetskyy spiega che “purtroppo al momento non credo la pace sia possibile. Non vedo vicina una soluzione diplomatica”.

