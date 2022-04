Torino, 5 apr. (LaPresse) – “Il 5 aprile 2022 l’ambasciatore della Russia a Roma è stato convocato presso il ministero degli Esteri italiano, dove gli è stata consegnata la nota verbale che dichiara 30 funzionari delle rappresentanze diplomatiche russe in Italia ‘persona non grata’ in relazione alle azioni che minacciano la sicurezza nazionale dell’Italia. Non è stata fornita alcuna prova di tali azioni. Il personale diplomatico insieme ai familiari deve lasciare il territorio italiano entro 72 ore. L’ambasciatore ha esplicitamente espresso la protesta contro la decisione immotivata della parte italiana che porterà a un ulteriore deterioramento delle relazioni bilaterali”. Lo afferma l’ambasciata della Federazione russa a Roma sull’espulsione di 30 funzionari delle rappresentanze diplomatiche russe in Italia.

