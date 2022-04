Milano, 5 apr. (LaPresse) – Rinvio per il test per il razzo della Nasa della missione Artemis che riaprirà i viaggi sulla Luna. Lo comunica la stessa agenzia spaziale statunitense: il test, uno degli ultimi prima della partenza del razzo, si sarebbe dovuto tenere il 4 aprile alle 20.40 ora italiana, ma è saltato per un problema nel caricamento dell’ossigeno liquido. L’équipe ha monitorato il problema e intorno a mezzogiorno di oggi, ora italiana, dovrebbe tenersi una riunione per capire se è possibile organizzare nei prossimi giorni un nuovo test.

