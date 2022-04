Roma, 5 apr. (LaPresse) – E’ andato in scena a Roma l’incontro conclusivo del Progetto Dermacare, uno studio di modello di presa in carico di pazienti affetti da carcinoma a cellule di Merkel, che ha visto coinvolto per l’intero 2021 un board scientifico coordinato dal Prof. Paolo Marchetti, Oncologo Direttore Scientifico IDI-IRCCS Roma.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata