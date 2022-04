Roma, 5 apr. (LaPresse) – L’Ivass ha comunicato a Generali che, “sulla base delle verifiche finora condotte, anche nell’ambito della collaborazione tra Autorità, non si riscontrano, allo stato, utili elementi per l’avvio di un procedimento amministrativo volto ad accertare la fattispecie di cui all’art. 68, comma 2-bis, del Codice delle Assicurazioni”. Lo rende noto l’Ivass spiegando che “nell’ordinaria attività di vigilanza, continua a seguire con attenzione gli eventi che riguardano gli assetti partecipativi della compagnia e si riserva di adottare le iniziative necessarie ove ne ricorrano i presupposti di legge”. In data 3 febbraio l’IVASS ha ricevuto da Assicurazioni Generali SpA una ‘segnalazione in merito agli acquisti concertati aventi ad oggetto azioni di Assicurazioni Generali S.p.A.’ con la quale è stato chiesto all’Istituto di accertare se sia stata posta in essere e continui, pur in diversa forma, un’attività in concerto da parte di taluni soci e, per l’effetto, adottare ogni conseguente provvedimento.

